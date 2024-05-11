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Политика

День 807-й. Самое важное к утру 11 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Россия получила преимущество над Украиной из-за многомесячной задержки помощи от США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия «добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе».
  • Американские власти намерены продать Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS на общую сумму $30 млн. Соответствующее решение одобрил Госдепартамент США, передает Associated Press.
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный путь Украины к миру лежит через продолжение боевых действий. Он предположил, что начало урегулирования конфликта начнется в следующем году.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,63 рубль. Евро — 98,86 рублей.

США одобрили Украине военную помощь на сумму $400 млн.

RFI: Франция отправила Украине старые ракеты SCALP.

Пентагон заявил о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink.

США анонсировали новые поставки оружия Украине в ближайшие недели.

Украина получит от Германии грант на €45 млн на восстановление энергосектора.

Зеленский: на саммите мира обсудят обмен пленными в формате «всех на всех».

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине.

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