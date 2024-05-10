День 806-й. Самое важное к утру 10 мая

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- США и их союзники по НАТО должны ослабить ограничения на применение оружия Киевом, чтобы он мог использовать его в полной мере, а также предоставить больше вооружений из своих запасов, считает отставной генерал Марк Т. Киммитт.
- Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области, сообщили «Известиям» в единой дежурной диспетчерской службе администрации Дзержинского района региона. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что возгорание произошло на НПЗ «Первый завод», там горят три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом. Пострадавших нет.
- В Подольске был сбит беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в Telegram.
Военный дрон, беспилотник.
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