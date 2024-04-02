На дамбе ГЭС в Новосибирске нашли дрон

Работали сотрудники Росгвардии, полиции. Дрон был пустой, указывает НГС.
Впоследствии выяснилось, что дрон был опытным образцом. Во время испытаний один из производителей его просто потерял.
В 2016 году на Новосибирской ГЭС эвакуировали персонал после сообщения о заложенной бомбе.
Ранее беспилотники массово атаковали российские регионы.
В Курске обломки БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.
Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города.
Также беспилотники атаковали российский город, где находится АЭС.
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