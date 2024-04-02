2 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

На дамбе ГЭС в Новосибирске нашли дрон

В Новосибирске на дамбе ГЭС рядом с хозяйственным корпусом нашли дрон.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Работали сотрудники Росгвардии, полиции. Дрон был пустой, указывает НГС.

Впоследствии выяснилось, что дрон был опытным образцом. Во время испытаний один из производителей его просто потерял.

В 2016 году на Новосибирской ГЭС эвакуировали персонал после сообщения о заложенной бомбе.

Ранее беспилотники массово атаковали российские регионы.

В Курске обломки БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.

Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города.

Также беспилотники атаковали российский город, где находится АЭС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость