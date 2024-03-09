Беспилотники массово атаковали российские регионы

В Таганроге жители услышали около двадцати взрывов в два часа ночи.
Всего на Ростовскую область было две волны атаки.
Пострадал сотрудник МЧС, устранявший последствия атаки на земле. Его госпитализировали, угрозы для жизни нет.
В Курске обломки БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.
Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города.
Ранее беспилотники атаковали российский город, где находится АЭС.
Самое важное - в нашем Telegram-канале