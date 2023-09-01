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Происшествия

Беспилотники атаковали российский город, где находится АЭС

Утром 1 сентября Курчатов атаковали два украинских беспилотника.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

В этом городе находится АЭС. Повреждены два здания — административное и жилое, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

На месте происшествия находятся специалисты, указывает "Фонтанка".

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и сдетонировал.

Важные объекты не повреждены. Но частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление.

Курчатов основан в 1968 году в связи со строительством Курской АЭС. Находится на южном берегу пруда-охладителя Курской АЭС.

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