День 813-й. Самое важное к утру 17 мая

Главные новости
- Администрация США по-прежнему выступает против нанесения Украиной ударов по российской территории. Об этом заявил на брифинге замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, сообщает CNN Brasil. По данным канала, бразильские власти сочли, что в участии президента нет смысла, потому что на саммите не будут присутствовать обе стороны конфликта. Россию на мероприятие не пригласили.
- Глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр провел в Брюсселе заседание на уровне начальников генеральных штабов альянса. В своей речи по итогам заседания он признал тяжелое положение, в котором оказались украинские войска. По его словам, к этому привели задержки с поставками на Украину западного оружия.
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Доллар — 90,75 рублей. Евро — 98,52 рублей.
Госдеп назвал положение ВСУ «невероятно отчаянным».
NYT сообщила, что НАТО близко к отправке войск на Украину, Пентагон это отрицает.
Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования участия своих граждан в СВО.
Зеленский не подписал законопроект об увольнении украинцев за связи с россиянами.
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ФСБ: предотвращен теракт ГУР на железной дороге в Крыму
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