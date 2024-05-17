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Политика

День 813-й. Самое важное к утру 17 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Администрация США по-прежнему выступает против нанесения Украиной ударов по российской территории. Об этом заявил на брифинге замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, сообщает CNN Brasil. По данным канала, бразильские власти сочли, что в участии президента нет смысла, потому что на саммите не будут присутствовать обе стороны конфликта. Россию на мероприятие не пригласили.
  • Глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр провел в Брюсселе заседание на уровне начальников генеральных штабов альянса. В своей речи по итогам заседания он признал тяжелое положение, в котором оказались украинские войска. По его словам, к этому привели задержки с поставками на Украину западного оружия.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,75 рублей. Евро — 98,52 рублей.

Госдеп назвал положение ВСУ «невероятно отчаянным».

NYT сообщила, что НАТО близко к отправке войск на Украину, Пентагон это отрицает.

Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования участия своих граждан в СВО.

Зеленский не подписал законопроект об увольнении украинцев за связи с россиянами.

На Украине планируют отменить бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Володин обвинил Киев в попытке втянуть США и ЕС в большую войну.

Зеленский допустил потерю Харькова без дополнительных систем ПВО Patriot.

ФСБ: предотвращен теракт ГУР на железной дороге в Крыму

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