День 813-й. Самое важное к утру 17 мая

Доллар — 90,75 рублей. Евро — 98,52 рублей.

Госдеп назвал положение ВСУ «невероятно отчаянным».

NYT сообщила, что НАТО близко к отправке войск на Украину, Пентагон это отрицает.

Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования участия своих граждан в СВО.

Зеленский не подписал законопроект об увольнении украинцев за связи с россиянами.

На Украине планируют отменить бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Володин обвинил Киев в попытке втянуть США и ЕС в большую войну.

Зеленский допустил потерю Харькова без дополнительных систем ПВО Patriot.