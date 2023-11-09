9 ноября
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Политика

День 623-й. Самое важное к утру 9 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский раздал поручения правительству по поводу переговоров о вступлении в Евросоюз. Они содержатся в указе, который опубликован на сайте главы государства. Документ вступил в силу после опубликования.
  • Верховная рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Срок их действия будет продлен 16 ноября еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте рады.
  • Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что конфликт между Россией и Украиной является необходимым. По его мнению, если Вашингтон не поможет Киеву сейчас, то потратит «намного больше на оборону в будущем».
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,85 рублей. Евро — 98,38 рублей.

Зеленский: на Украине боятся голосов некоторых американских республиканцев.

Германия выводит средства ПВО Patriot из Польши.

В Вашингтоне прорабатывают варианты использования российских активов.

Власти Украины сообщили о попавшем под ракетный удар судне под флагом Либерии.

Зеленский заявил о планах ВСУ продолжить наступление в этом и следующем году.

Суд отправил в колонию жителя Башкирии за дезертирство.

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за неприличные сообщения малолетней.

Правительство Словакии заблокировало передачу Украине €40,3 млн военной помощи.

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