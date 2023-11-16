16 ноября
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Политика

День 630-й. Самое важное к утру 16 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Госдума во вторник рассмотрела сразу несколько законопроектов социальной направленности. В частности, депутаты уточнили требования к получателям материнского капитала, повысили выплаты для граждан, воспитывающих несовершеннолетних правнуков, а также проиндексировали пенсии всем неработающим пенсионерам и отдельно военным. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, часто муссируемый оппозицией, на этот раз поднял единоросс Андрей Исаев, предложив правительству обратить внимание на эту проблему. Пока же кабмин не откликнулся, думское большинство отклонило еще один соответствующий законопроект — на сей раз от ЛДПР.

  • Россия не поставляет дроны «Ланцет» на экспорт из-за потребностей армии. Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому дрону-камикадзе «Ланцет», заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Однако дрон не поставляют за границу в том числе из-за высокой потребности в нем российских вооруженных сил.

  • Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему продолжает считать председателя КНР Си Цзиньпиня диктатором. Такое заявление он сделал после двусторонней встречи с китайским лидером, которая прошла на полях саммита АТЭС в американском городе Сан-Франциско.
Джо Байден
Джо Байден
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