День 630-й. Самое важное к утру 16 ноября

Госдума во вторник рассмотрела сразу несколько законопроектов социальной направленности. В частности, депутаты уточнили требования к получателям материнского капитала, повысили выплаты для граждан, воспитывающих несовершеннолетних правнуков, а также проиндексировали пенсии всем неработающим пенсионерам и отдельно военным. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, часто муссируемый оппозицией, на этот раз поднял единоросс Андрей Исаев, предложив правительству обратить внимание на эту проблему. Пока же кабмин не откликнулся, думское большинство отклонило еще один соответствующий законопроект — на сей раз от ЛДПР.