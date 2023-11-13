День 627-й. Самое важное к утру 13 ноября

Дума на этой неделе планирует отклонить законопроект об ужесточении ответственности журналистов за цитирование недостоверной информации. Два года назад Владимир Путин наложил на уже принятый закон вето — это четвертый случай с 2002 года, когда президент пользовался правом вето в законотворческом процессе.