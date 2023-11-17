17 ноября
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Политика

День 631-й. Самое важное к утру 17 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Новый министр иностранных дел и бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон приехал с первым рабочим визитом на Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
  • Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в связи с участившимися атаками со стороны Украины во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) была усилена противовоздушная оборона, а также усилено патрулирование критически важных объектов.
  • В Санкт-Петербурге вынесен приговор по одному из самых громких уголовных дел, связанных с критикой специальной военной операции на Украине. Художница Александра Скочиленко получила семь лет лишения свободы за то, что разместила в магазине пять листовок, имитирующих продуктовые ценники.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 89,35 рублей. Евро — 96,98 рублей.

AFP: Швейцария расследует информацию о передаче ее боеприпасов Украине.

Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов в Черном море.

Совбез оценил ущерб от обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в 7 млрд рублей.

СМИ: в Чехии уже опломбировали часть российской недвижимости.

Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии.

Для студентов, ушедших на СВО, организовали телемост с семьями.

Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну.

Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС.

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