День 631-й. Самое важное к утру 17 ноября

Главные новости
- Новый министр иностранных дел и бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон приехал с первым рабочим визитом на Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
- Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в связи с участившимися атаками со стороны Украины во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) была усилена противовоздушная оборона, а также усилено патрулирование критически важных объектов.
- В Санкт-Петербурге вынесен приговор по одному из самых громких уголовных дел, связанных с критикой специальной военной операции на Украине. Художница Александра Скочиленко получила семь лет лишения свободы за то, что разместила в магазине пять листовок, имитирующих продуктовые ценники.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 89,35 рублей. Евро — 96,98 рублей.
AFP: Швейцария расследует информацию о передаче ее боеприпасов Украине.
Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов в Черном море.
Совбез оценил ущерб от обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в 7 млрд рублей.
СМИ: в Чехии уже опломбировали часть российской недвижимости.
Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии.
Для студентов, ушедших на СВО, организовали телемост с семьями.
Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну.
Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС.