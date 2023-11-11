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Политика

День 625-й. Самое важное к утру 11 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующий месяц будет решающим в конфликте России и Украины. По его мнению, время для переговоров еще не пришло, но президент не исключил, что оно может наступить в будущем.
  • Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.
  • Сенатор от штата Южная Каролина Тимоти Скотт в ходе предвыборных дебатов Республиканской партии заявил, что США заинтересованы в "уничтожении" Вооруженных сил России для предотвращения необходимости посылать американских солдат на защиту европейских союзников.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,18 рублей. Евро — 98,78 рублей.

Над Московской и Смоленской областями перехвачены два беспилотника.

В Великобритании программу военной подготовки прошли 30 тыс. украинских рекрутов.

Ермак сравнил конфликт на Украине со стометровкой, в которой Киев пробежал 70%.

Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ.

ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи.

В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям.

Канада расширила антироссийский санкционный список.

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