Главные новости
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующий месяц будет решающим в конфликте России и Украины. По его мнению, время для переговоров еще не пришло, но президент не исключил, что оно может наступить в будущем.
- Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.
- Сенатор от штата Южная Каролина Тимоти Скотт в ходе предвыборных дебатов Республиканской партии заявил, что США заинтересованы в "уничтожении" Вооруженных сил России для предотвращения необходимости посылать американских солдат на защиту европейских союзников.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 92,18 рублей. Евро — 98,78 рублей.
Над Московской и Смоленской областями перехвачены два беспилотника.
В Великобритании программу военной подготовки прошли 30 тыс. украинских рекрутов.
Ермак сравнил конфликт на Украине со стометровкой, в которой Киев пробежал 70%.
Российская артиллерия поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ.
ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи.
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям.
Канада расширила антироссийский санкционный список.