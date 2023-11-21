21 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

День 635-й. Самое важное к утру 21 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал одни из приоритетов работы своего ведомства «натофикацию» украинской армии. По его словам, Киев сделал «стратегический выбор» и стремится вступить в НАТО в самое ближайшее время.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что некоторые западные государства начали активно призывать Киев вступить в переговоры с Москвой и договариваться о завершении военного конфликта.
  • США не располагают таким оружием, которое бы стало для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией, заявил в ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин. При этом он пообещал, что американские власти продолжат оказывать «качественную военную помощь» Украине.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,56 рублей. Евро — 97,04.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о том, что местные военные не должны заниматься политической деятельностью.

США ввели санкции против двух военных из РФ за «нарушения прав человека» на СВО.

МВД России объявило в розыск главу администрации Киева Сергея Попко.

Politico: около 600 тыс. украинцев переехали в Киев из-за отсутствия ПВО.

Глава Пентагона объявил о новом пакете помощи Украине на $100 млн.

Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области.

Украина сообщила о возвращении 94 тел погибших военнослужащих.

Зеленский призвал не ждать быстрого окончания конфликта с Россией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость