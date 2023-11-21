День 635-й. Самое важное к утру 21 ноября

Главные новости
- Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал одни из приоритетов работы своего ведомства «натофикацию» украинской армии. По его словам, Киев сделал «стратегический выбор» и стремится вступить в НАТО в самое ближайшее время.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что некоторые западные государства начали активно призывать Киев вступить в переговоры с Москвой и договариваться о завершении военного конфликта.
- США не располагают таким оружием, которое бы стало для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией, заявил в ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин. При этом он пообещал, что американские власти продолжат оказывать «качественную военную помощь» Украине.
Одной строкой
Доллар — 88,56 рублей. Евро — 97,04.
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о том, что местные военные не должны заниматься политической деятельностью.
США ввели санкции против двух военных из РФ за «нарушения прав человека» на СВО.
МВД России объявило в розыск главу администрации Киева Сергея Попко.
Politico: около 600 тыс. украинцев переехали в Киев из-за отсутствия ПВО.
Глава Пентагона объявил о новом пакете помощи Украине на $100 млн.
Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области.
Украина сообщила о возвращении 94 тел погибших военнослужащих.
Зеленский призвал не ждать быстрого окончания конфликта с Россией.