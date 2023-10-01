День 584-й. Самое важное к утру 1 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

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Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории России, заявила депутат бундестага от Свободной демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Berliner Morgenpost.

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны. Ранены или убиты до 430 украински военнослужащих, среди потерь техники — четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

После введения 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов китайские компании сократили поставки беспилотников и комплектующих на Украину, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.

Военный дрон, беспилотник. Adobe Stock

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