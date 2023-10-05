5 октября
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Политика

День 588-й. Самое важное к утру 5 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США передали вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, принадлежавших Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР). Патроны были конфискованы 19 декабря 2022 года силами ВМС США с судна MARWAN, шедшего без флага. Также сообщается, что США собираются объявить о передаче Украине конфискованного иранского оружия. ООН требует его уничтожения или отправки на склады, а Белый дом уже несколько месяцев пытается отправить их Киеву.
  • Канадское правительство выдало более десятка разрешений местным компаниям на разовый обход экономических санкций, которые Канада ввела против России. С марта 2022 года, общая сумма разрешенных правительством сделок составила около 2,8 млн канадских долларов (около $2 млн), передает «Коммерсантъ». Из Канады в РФ везли оборудование и запчасти для оружейной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. Из России в Канаду, помимо промтоваров, шли водка, рыба и морепродукты на $12,3 млн.
  • В интервью Der Spiegel глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, но для этого властям страны и руководству блока необходимо «выполнить домашнюю работу». В случае вступления в Евросоюз Украина получит €186 млрд из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств-членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times. Еврокомиссия это не комментирует, но подтверждает дискуссию о пересмотре бюджета.
Патроны.
Патроны.
из открытых источников в интернете

Одной строкой

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что помощь Украине — «очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО»;

Власти Крыма увеличили иск по водной блокаде к Украине на 399,6 млн руб., до 152,6 млрд руб.;

В официальных представительствах южнокорейских автопроизводителей Kia и Hyundai заявили «Известиям», что не планируют покидать российский рынок;

Частные клиники, работодатели и ФНС будут собирать сведения о гражданах для воинского учета;

Около 500 российских военных находятся в украинском плену, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше, их отправляют в разные регионы РФ;

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США выдали российской делегации визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН;

Эксперимент по отказу от строительного надзора начался на территории новых субъектов РФ, эта функция будет заменена строительным контролем;

Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна. Импорт будет разрешен только местным фермерам и переработчикам с лицензией;

МВД РФ объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, главу участвующего в боевых действиях на Украине грузинского легиона;

Норвегия в 2024 выделит на оборону на 20% больше, чем в нынешнем году, средства пойдут в том числе на военную помощь Украине;

Басманный суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о фейках в отношении армии;

The Wall Street Journal сообщает, что украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения финансовой помощи от США.

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