День 586-й. Самое важное к утру 3 октября

Главные новости
- Биржевой курс доллара впервые с середины августа приблизился к 100 руб./$. «Медвежья» игра против российской валюты ведется участниками рынка на фоне завершения налогового периода, снизившего предложение экспортной выручки, пишет «Коммерсантъ». В отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей курс доллара, по мнению аналитиков, может закрепиться выше 100 руб./$.
- Правительство РФ одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до $300 и отменить льготы, сообщает РБК. Ответная мера МИДа не отразится на туристах. Законопроект предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
- Глава киевского режима Владимир Зеленский, обращаясь к министрам стран Евросоюза, собравшимся на встречу в Киеве, заявил, что победа Украины напрямую зависит от их поддержки. Однако, как сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Киеву военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году.
Одной строкой
Парламент Украины обвинил Илона Маска в «распространении российской пропаганды» после шутки в адрес Владимира Зеленского;
Глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска»;
Указ президента РФ Владимира Путина, позволяющий украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам, в том числе просроченным, обусловлен значительным количеством граждан соседней страны, желающих жить в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков;
Население Украины продолжает сокращаться, сейчас оно составляет 23 млн человек, сообщил экс-премьер страны Николай Азаров;
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что украинские войска могут начать новое наступление в октябре;
Министерство обороны Польши подтвердило получение отправленных республике Великобританией истребителей Eurofighter Typhoon;
Америка ослаблена конфликтом на Украине и потеряла силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео;
Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами;
Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами, пишут «Известия»;
Yle пишет, что из-за санкций Финляндия лишилась российского огнеупорного кирпича;
Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». По его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи. Экс-министр также заявил, что началась «битва за Крым»;
Россия может победить на Украине постепенным военным давлением, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.