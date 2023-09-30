День 583-й. Самое важное к утру 30 сентября

Кубанский блогер осужден на 8,5 года за фейки о вооруженных силах РФ.

Брянский губернатор отрицает прорыв украинской ДРГ на территорию региона.

Путин: осужденные участники СВО отдали жизни за Родину и искупили свою вину.

После атаки на курскую электроподстанцию без света остались 4 тыс. человек.

Школа и два дома пострадали от обстрела Белгородской области со стороны Украины.

МАГАТЭ приняла резолюцию по Запорожской АЭС.

NYT: НАТО и ЕС хотят нарастить производство оружия на Украине.

По Крыму прокатилась волна задержаний подозреваемых в шпионаже для Украины.