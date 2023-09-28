День 581-й. Самое важное к утру 28 сентября

Главные новости
- Совет кантонов Швейцарии после длительных дискуссий окончательно одобрил продажу Германии 25 снятых с вооружения танков Leopard 2, но ФРГ может отказаться от дальнейшей закупки оружия у Швейцарии, если последняя не снимет запрет на передачу закупленных вооружений Украине, заявил немецкий посол в Швейцарии Михаэль Флюггер. При этом ФРГ откладывает поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что присутствие немецких инструкторов на Украине для помощи в обслуживании оружия может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой, а на территории РФ продолжают работать почти 400 немецких компаний.
- Россия расширила список персональных санкций против представителей Британии, в него добавлены 23 военных, ученых и журналиста, информирует российское Министерство иностранных дел. В частности, въезд в Россию закрыт начальнику штаба обороны Вооруженных сил Англии Энтони Радакину, курирующему подготовку военнослужащих ВСУ на британской территории. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает Англию и США так или иначе причастными к теракту на газопроводах «Северный поток», передает «Коммерсантъ».
- Страны Центральной Азии будут демонстрировать устойчивый рост как в 2023-м, так и в 2024 году, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Эксперты связывают это с последствиями военной операции РФ на Украине: от релокации российского бизнеса в центральноазиатские страны до перестройки торговли РФ из-за санкций. Ожидается, что темпы роста экономик в 2023 году замедлятся до 2,4% с 3,3% в 2022-м. Некоторое ускорение — до 3,2% — ожидается в 2024 году после ослабления инфляционного давления. Высокие темпы роста будут демонстрировать в 2023 году Армения и Грузия — также из-за «экономической миграции» и притока трансграничных переводов из РФ.
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти выступил против включения расходов на помощь Украине на сумму примерно $6 млрд во временный бюджет, который позволит избежать прекращения работы госорганов США;
Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах (Финляндия) набрала 50 тыс. подписей, необходимых для передачи на рассмотрение в финский парламент;
Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составил в среду 42,4 млн куб. м;
Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает свой местный бизнес фирме CommEX;
В России решено демобилизовать 400 человек, призванных на службу, несмотря на наличие оснований для отсрочки;
Черноморские страны НАТО Болгария, Румыния и Турция решили создать совместную минно-тральную группу для борьбы с минной опасностью, связанной с действиями Украины;
Литва передала Украине партию радиолокационного оборудования для слежения за морской акваторией;
Намерение Болгарии передать Украине ракеты С-300 российского производства — это попытка Софии нарушить свои международные обязательства, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
Минторг США продлил действие экспортных ограничений в отношении «Аэрофлота» еще на 180 дней;
США не навязывают бизнесу через санкции прекращение операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов, заявил Госдеп;
Встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ должны проходить при участии всех членов организации, включая глав МИД России и Белоруссии, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг;
Парламент Эстонии не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис.