26 сентября
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Политика

День 579-й. Самое важное к утру 26 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Правительства США и Украины подписали меморандум, в соответствии с которым американские власти пообещали выделить $522 млн на энергетические проекты на Украине, в том числе $100 млн при условии проведения Киевом реформирования отрасли под контролем американских ведомств. Еще $100 млн Украина получила от Всемирного банка под гарантии Великобритании.
  • Во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Канаду в национальный парламент был приглашен 98-летний эсэсовец Ярослав Хунка, служивший в дивизии «Галичина». Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота попросил поаплодировать ветерану. Это привело к возмущению не только России, но еще Израиля и Польши. Посол последней в Канаде уже потребовал извинений, передает «Коммерсантъ».
  • ЕС вывез с Украины сухопутным путем 4 млн тонн зерна в августе, сообщили в Еврокомиссии, при этом вывоз украинского зерна через границу с Польшей в 2023 году сократился втрое по сравнению с 2022 годом. Нынешняя международная конъюнктура фактически завела в тупик вопрос о возрождении зерновой сделки в том виде, в котором она начиналась. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС источник в политических кругах Турции.
Канада.
Канада.
Jared Grove, CC BY-SA 3.0

Одной строкой

Латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года;

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта;

Венгрия не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

Международный суд ООН в Гааге 25 сентября начал слушания по иску Украины против России «о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией»;

Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом;

Промышленное производство на Украине в первом полугодии 2023 года сократилось на 2,9%, сообщила государственная служба статистики;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 165 компаний из 26 стран мира подтвердили свое участие в международном форуме оборонной промышленности, который должен пройти этой осенью;

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон утверждает, что власти США помешали ему взять интервью у президента России Владимира Путина;

США должны продолжать поддерживать Украину, иначе есть угроза прямого конфликта Вашингтона и Москвы, заявил сенатор Марк Келли;

Совет по интеграции воссоединенных с РФ регионов, созданный в Совете федерации в конце июля, начнет работу в самое ближайшее время, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко;

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает, что урегулирования на Украине можно достичь только при участии США и Китая;

Австралийское правительство продлило действие повышенной пошлины на товары из России и Белоруссии на двухлетний срок до октября 2025 года в рамках санкций из-за Украины.

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