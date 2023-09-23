День 576-й. Самое важное к утру 23 сентября

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- Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия на Украину. Потеря поддержки Варшавы может пагубно отразиться на военных усилиях Киева, так как это может подорвать единство в НАТО.
- На состоявшейся накануне встрече главы МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерриша не затрагивались принципиально новые моменты по зерновой сделке.
- Верховный совет Хакасии восьмого созыва избрал нового спикера. Им стал Сергей Сокол — секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР)
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"Голос"
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Центризбирком провел просветительский марафон об истории выборов в России.
Доллар - 96,25 рубля. Евро - 102,60 рубля.
Блинкен прокомментировал возможные поставки ATACMS Украине.
Sky News узнал о применении ракет Storm Shadow для атаки на Севастополь.
Путин предложил переназначить Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда.
Глава комитета НАТО связал темпы контрнаступления ВСУ с минными полями.
Глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин станет депутатом Госдумы.
Белый дом одобрил проект госказны на трехлетку.
Минэкономики ожидает снижения экспорта нефти в 2023 году на 0,5%.