День 575-й. Самое важное к утру 22 сентября

Главные новости
- Правительство РФ утвердило перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, передает «Коммерсантъ».
- Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для торговли зерном. Минсельхоз Украины согласился приостановить жалобу в ВТО на Словакию. Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский проведут переговоры на следующей неделе.
- Североатлантический альянс останется региональным блоком, он не намерен расширяться за пределы европейского континента — генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям в США. Ранее организацию от этого предостерег Пекин.
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Группа из 29 сенаторов и конгрессменов от Республиканской партии направила в Белый дом письмо с возражениями против выделения $24 млрд на помощь Киеву;
Украинское судно с зерном добралось до Стамбула впервые после выхода России из зерновой сделки в июле этого года;
ЕС для обоснования санкций против россиян использует открытые источники, например «Википедию», утверждает европейское издание Politico;
Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто;
Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, у них востребованы все специалисты, в первую очередь нужны те, кто восстанавливает экономику, а также учителя и врачи;
Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, сообщили в посольстве РФ;
Украина может вернуть себе границы 1991 года, если войдет в состав России в качестве нового округа, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов;
Германия не поддерживает инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о лишении России права вето в СБ ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок;
Германия увеличила объем закупок российской нефти через Индию в 12 раз;
Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Также БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях;
Экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоялось по инициативе Франции;
Срок действия запрета на экспорт бензина и дизельного топлива зависит от насыщения рынка, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.