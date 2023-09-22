День 575-й. Самое важное к утру 22 сентября

Группа из 29 сенаторов и конгрессменов от Республиканской партии направила в Белый дом письмо с возражениями против выделения $24 млрд на помощь Киеву;

Украинское судно с зерном добралось до Стамбула впервые после выхода России из зерновой сделки в июле этого года;

ЕС для обоснования санкций против россиян использует открытые источники, например «Википедию», утверждает европейское издание Politico;

Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто;

Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, у них востребованы все специалисты, в первую очередь нужны те, кто восстанавливает экономику, а также учителя и врачи;

Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, сообщили в посольстве РФ;

Украина может вернуть себе границы 1991 года, если войдет в состав России в качестве нового округа, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов;

Германия не поддерживает инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о лишении России права вето в СБ ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок;

Германия увеличила объем закупок российской нефти через Индию в 12 раз;

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Также БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях;

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоялось по инициативе Франции;