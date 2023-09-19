19 сентября
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Политика

День 572-й. Самое важное к утру 19 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал публичные слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Решение Международного суда ООН о приемлемости иска Украины против России по конвенции о геноциде ожидается в конце 2023-го или начале 2024 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя РФ.
  • Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi договорился о продаже своего последнего и крупнейшего комбината в России. Он расположен в Коми, сумма сделки составит 80 млрд руб. Один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки — компания International Paper — закрыла сделку по продаже 50% холдинга «Илим» российским бенефициарам. Российские полиграфические активы норвежского холдинга Amedia переданы в управление Росимущества указом президента РФ Владимира Путина.
  • Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии, передает "Коммерсантъ". В ответ на запрет Киев может ограничить ввоз фруктов и овощей из Польши, а также автомобилей из Венгрии. Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угроз Киева обратиться в ВТО. Румыния решила продлить запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней.
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Одной строкой

MWM: потери среди призывников ВСУ достигают 80-90%;

Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ, отметив, что Киев потерял слишком много людей, но приобрел крайне мало территорий;

Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны;

ЕС планирует начать обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций, передает Bloomberg. Он может быть представлен в первой половине октября;

Компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем $18 млрд, эти средства остаются заблокированными в России, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, соответствующее послание направлено главам МИД стран организации;

Франция дополнительно выделит Всемирной продовольственной программе ООН €40 млн для финансирования поставок зерна из Украины в Судан и Нигерию;

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €400 млн;

Пятая встреча созданной странами Запада на американской авиабазе Рамштайн (Германия) контактной группы по координации военной помощи Украине пройдет 19 сентября;

Президент Бразилии Лула да Силва встретится 20 сентября с главой киевского режима Владимиром Зеленским;

Как рассказал TV3 представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе, 3,6 тыс. россиян должны будут уехать из страны, речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен и не подал заявку на его прохождение;

Международное сообщество должно воспользоваться сессией Генассамблеи ООН, чтобы приступить к урегулированию конфликта на Украине и подтолкнуть противоборствующие стороны к переговорам, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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