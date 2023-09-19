День 572-й. Самое важное к утру 19 сентября

MWM: потери среди призывников ВСУ достигают 80-90%;

Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ, отметив, что Киев потерял слишком много людей, но приобрел крайне мало территорий;

Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны;

ЕС планирует начать обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций, передает Bloomberg. Он может быть представлен в первой половине октября;

Компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем $18 млрд, эти средства остаются заблокированными в России, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, соответствующее послание направлено главам МИД стран организации;

Франция дополнительно выделит Всемирной продовольственной программе ООН €40 млн для финансирования поставок зерна из Украины в Судан и Нигерию;

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €400 млн;

Пятая встреча созданной странами Запада на американской авиабазе Рамштайн (Германия) контактной группы по координации военной помощи Украине пройдет 19 сентября;

Президент Бразилии Лула да Силва встретится 20 сентября с главой киевского режима Владимиром Зеленским;

Как рассказал TV3 представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе, 3,6 тыс. россиян должны будут уехать из страны, речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен и не подал заявку на его прохождение;