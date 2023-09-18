День 571-й. Самое важное к утру 18 сентября

Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;

В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в результате крушения самолета в Тверской области;

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во Владивостоке, они обсудили ситуацию в мире и сотрудничество между вооруженными силами двух стран;

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times заявил, что Европа должна «терпеть» Россию и «даже немного понимать» ее, чтобы убедиться, что стран «не вернется к войне после мира на Украине»;

Умер экс-глава Херсонской администрации Геннадий Лагута, сообщил украинский глава военной администрации региона Александр Прокудин. По данным издания «Страна.ua», это было самоубийство;

По данным источников «Ъ», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области в Совете федерации;

Два беспилотника были сбиты ночью в Подмосковье — над Домодедовским районом и над городским округом Истра;

Минобороны РФ: четыре беспилотника самолетного типа сбиты у западного побережья Крыма;

Села Козинка и Старый хутор в Белгородской области попали под украинский обстрел;

Поселок Теткино, село Попово-Лежачи, деревня Успеновка попали под обстрел в Курской области;

В Новоазовском районе ДНР после восстановительных работ открыты два моста;