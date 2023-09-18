18 сентября
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Политика

День 571-й. Самое важное к утру 18 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгой войне на Украине. По его словам, альянс стремится к быстрому миру на Украине, но не ценой ее исчезновения. Столтенберг считает, что для наступления мира оружие должны сложить Россия и ее президент Владимир Путин.
  • В 2024 году Украина ожидает получить от стран Запада $43 млрд финансовой помощи, сообщила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. Канадский министр Билл Блэр заявил, что Канада выделит для Украины $24,5 млн на закупку средств ПВО, передает "Коммерсантъ".
  • Первые два сухогруза Resilient Africa и Aroyat прибыли в украинский порт Черноморск по зерновому коридору Киева, сообщает Associated Press со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.
Зерно. Калькулятор.
Зерно. Калькулятор.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Одной строкой

Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;

В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в результате крушения самолета в Тверской области;

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во Владивостоке, они обсудили ситуацию в мире и сотрудничество между вооруженными силами двух стран;

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times заявил, что Европа должна «терпеть» Россию и «даже немного понимать» ее, чтобы убедиться, что стран «не вернется к войне после мира на Украине»;

Умер экс-глава Херсонской администрации Геннадий Лагута, сообщил украинский глава военной администрации региона Александр Прокудин. По данным издания «Страна.ua», это было самоубийство;

По данным источников «Ъ», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области в Совете федерации;

Два беспилотника были сбиты ночью в Подмосковье — над Домодедовским районом и над городским округом Истра;

Минобороны РФ: четыре беспилотника самолетного типа сбиты у западного побережья Крыма;

Села Козинка и Старый хутор в Белгородской области попали под украинский обстрел;

Поселок Теткино, село Попово-Лежачи, деревня Успеновка попали под обстрел в Курской области;

В Новоазовском районе ДНР после восстановительных работ открыты два моста;

Торговый оборот России и США упал в 11 раз.

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