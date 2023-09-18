День 571-й. Самое важное к утру 18 сентября

Главные новости
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгой войне на Украине. По его словам, альянс стремится к быстрому миру на Украине, но не ценой ее исчезновения. Столтенберг считает, что для наступления мира оружие должны сложить Россия и ее президент Владимир Путин.
- В 2024 году Украина ожидает получить от стран Запада $43 млрд финансовой помощи, сообщила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. Канадский министр Билл Блэр заявил, что Канада выделит для Украины $24,5 млн на закупку средств ПВО, передает "Коммерсантъ".
- Первые два сухогруза Resilient Africa и Aroyat прибыли в украинский порт Черноморск по зерновому коридору Киева, сообщает Associated Press со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.
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Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;
В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в результате крушения самолета в Тверской области;
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во Владивостоке, они обсудили ситуацию в мире и сотрудничество между вооруженными силами двух стран;
Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times заявил, что Европа должна «терпеть» Россию и «даже немного понимать» ее, чтобы убедиться, что стран «не вернется к войне после мира на Украине»;
Умер экс-глава Херсонской администрации Геннадий Лагута, сообщил украинский глава военной администрации региона Александр Прокудин. По данным издания «Страна.ua», это было самоубийство;
По данным источников «Ъ», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области в Совете федерации;
Два беспилотника были сбиты ночью в Подмосковье — над Домодедовским районом и над городским округом Истра;
Минобороны РФ: четыре беспилотника самолетного типа сбиты у западного побережья Крыма;
Села Козинка и Старый хутор в Белгородской области попали под украинский обстрел;
Поселок Теткино, село Попово-Лежачи, деревня Успеновка попали под обстрел в Курской области;
В Новоазовском районе ДНР после восстановительных работ открыты два моста;
Торговый оборот России и США упал в 11 раз.