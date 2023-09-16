16 сентября
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Политика

День 569-й. Самое важное к утру 16 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом «Ъ» сообщил источник в окружении военачальника, подтвердив эту информацию фотографиями.
  • Президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал чушью заявления о том, что Россия берет северокорейских добровольцев для участия в боевых действия на Украине. По его словам, «на это утро» контракты с Минобороны подписали уже 300 тыс. добровольцев
  • Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что никакая ротация не предусмотрена.
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Одной строкой

Центробанк РФ поднялся ключевую ставку до 13%. Рубль никак не отреагировал.

Доллар - 96, 63 рубля. Евро - 103,03 рубля.

Александра Нерадько, руководившего Росавиацией почти 14 лет, заменили Дмитрием Ядровым, курировавшим в службе беспилотные проекты.

Информация о том, что на борту пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 находился гражданин Таджикистана, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны (МО) РФ.

Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Карточка появилась еще 6 сентября, заметили ее только сейчас.

Специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины назначена бывшая министр торговли Пенни Притцкер.

Украинский совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых Киевом населенных пунктов правобережья Днепра.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края.

Банк России не планирует дополнительно диверсифицировать международные валютные резервы, которые сейчас по большей части состоят из юаней, несмотря на снижение курса китайской валюты к доллару.

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