День 569-й. Самое важное к утру 16 сентября

Центробанк РФ поднялся ключевую ставку до 13%. Рубль никак не отреагировал.

Доллар - 96, 63 рубля. Евро - 103,03 рубля.

Александра Нерадько, руководившего Росавиацией почти 14 лет, заменили Дмитрием Ядровым, курировавшим в службе беспилотные проекты.

Информация о том, что на борту пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 находился гражданин Таджикистана, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны (МО) РФ.

Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Карточка появилась еще 6 сентября, заметили ее только сейчас.

Специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины назначена бывшая министр торговли Пенни Притцкер.

Украинский совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых Киевом населенных пунктов правобережья Днепра.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края.