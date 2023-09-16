День 569-й. Самое важное к утру 16 сентября

Главные новости
- Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом «Ъ» сообщил источник в окружении военачальника, подтвердив эту информацию фотографиями.
- Президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал чушью заявления о том, что Россия берет северокорейских добровольцев для участия в боевых действия на Украине. По его словам, «на это утро» контракты с Минобороны подписали уже 300 тыс. добровольцев
- Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что никакая ротация не предусмотрена.
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Центробанк РФ поднялся ключевую ставку до 13%. Рубль никак не отреагировал.
Доллар - 96, 63 рубля. Евро - 103,03 рубля.
Александра Нерадько, руководившего Росавиацией почти 14 лет, заменили Дмитрием Ядровым, курировавшим в службе беспилотные проекты.
Информация о том, что на борту пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 находился гражданин Таджикистана, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны (МО) РФ.
Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Карточка появилась еще 6 сентября, заметили ее только сейчас.
Специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины назначена бывшая министр торговли Пенни Притцкер.
Украинский совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых Киевом населенных пунктов правобережья Днепра.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края.
Банк России не планирует дополнительно диверсифицировать международные валютные резервы, которые сейчас по большей части состоят из юаней, несмотря на снижение курса китайской валюты к доллару.