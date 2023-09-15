День 568-й. Самое важное к утру 15 сентября

Украинские власти объявили об эвакуации гражданского населения из Херсонской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в РФ, где у него 15 сентября состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным;

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом после Генассамблеи ООН;

Кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по украинскому урегулированию, встретился в Пекине со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Беседа была посвящена конфликту на Украине, затрагивалась также тема продовольственной безопасности.

Первый и второй секретари посольства США в РФ Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи суток;

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взятии украинскими войсками населенного пункта Андреевка под Бахмутом;

Финляндия завершила строительство пробного участка заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции из-за санкций;

Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс;

Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна из Украины;

Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано;