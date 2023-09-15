15 сентября
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Политика

День 568-й. Самое важное к утру 15 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США расширили антироссийские санкции, ограничения коснулись почти 70 человек и 100 компаний. В санкционные списки включены АвтоВАЗ, «Москвич», Трансмашхолдинг, Автодор, НПО «Сатурн» и другие предприятия. Продлены исключения из санкций для поставок нефти «Сахалина-2» в Японию до 28 июня 2024 года. Еще 150 компаний из разных стран могут попасть под санкции США за передачу России американских технологий.
  • Президент Ассоциации предпринимателей Италии в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что многие итальянские компании, ушедшие из России, хотят возобновить работу на российском рынке. По его словам, с февраля 2022 года Италия потеряла 35% своего экспорта в Россию, передает "Коммерсантъ".
  • Высокопоставленный французский дипломат поддержал мнение председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, оценившим, что у Украины осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему. Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем вопросы обеспечения Киева боеприпасами и оружием.
Санкции. Евросоюз. Россия. Противостояние.
Санкции. Евросоюз. Россия. Противостояние.
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Украинские власти объявили об эвакуации гражданского населения из Херсонской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в РФ, где у него 15 сентября состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным;

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом после Генассамблеи ООН;

Кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по украинскому урегулированию, встретился в Пекине со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Беседа была посвящена конфликту на Украине, затрагивалась также тема продовольственной безопасности.

Первый и второй секретари посольства США в РФ Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи суток;

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взятии украинскими войсками населенного пункта Андреевка под Бахмутом;

Финляндия завершила строительство пробного участка заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции из-за санкций;

Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс;

Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна из Украины;

Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано;

Готовность публично критиковать Россию в мировом сообществе постепенно снижается, сообщила газета The Wall Street Journal.

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