День 565-й. Самое важное к утру 12 сентября

Главные новости
- Новую неделю рубль начал с укрепления. Уже во время утренней сессии Московской биржи курс доллара снизился более чем на 1 руб., до 96,72 руб./$. Во время основных торгов снижение продолжилось, и по итогам дня курс остановился на отметке 95,08 руб./$, потеряв за день 2,7 руб. Это сильнейшее снижение в 2023 году. Курс евро потерял за день 2,3 руб. и опустился до 102,35 руб./€. Юань подешевел на 25 коп. и закрылся на отметке 13,02 руб./CNY. Возросло предложение валюты со стороны спекулянтов, которые решили зафиксировать прибыль, не дожидаясь объявления новых мер поддержки и продаж валюты со стороны ЦБ. Аналитики допускают краткосрочное снижение курса доллара до 93 руб./$.
- КНДР подтвердила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал на спецпоезде в Россию. Его сопровождают министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Южнокорейский телеканал YTN сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына может состояться 13 сентября. По данным источников New York Times, российская сторона в результате переговоров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР — передовые технологии для спутников и атомных подлодок.
- НАТО собирается провести военные учения «Стойкий защитник» весной 2024 года, сообщает британская газета Financial Times (FT). По информации издания, в ходе учений, которые станут крупнейшими со времен холодной войны, силы НАТО отработают сценарий «нападения со стороны России». Учения состоятся в Германии, Польше и прибалтийских государствах в феврале и марте. Участие в них, согласно предварительным планам, должны принять военные из 31 государства НАТО, а также представители армии Швеции, которая пока официально не вступила в альянс, передает "Коммерсантъ".
Одной строкой
Украинское военное руководство считает, что армия сможет начать применять истребители F-16 американского производства с февраля 2024 года;
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется;
Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Это четвертая поездка главы МИД ФРГ в Украину после начала СВО. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил с ней поставку Киеву немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus;
Украина в 2024 году надеется получить от США от $12 до 14 млрд на финансирование госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко;
Западные санкции в отношении России могут повлиять на эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства из-за приостановки поставки запасных частей, заявила пресс-служба казахстанского Министерства обороны;
Объемы военного экспорта Чехии в 2022 году достигли рекордного уровня примерно в 30 млрд крон (около €1,22 млрд), при этом 45% поставок пошло на Украину;
Белый дом призвал КНДР не продавать оружие России;
Администрация президента США Джозефа Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS, снаряженных кассетными боеприпасами;
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали готовивших подрывы железнодорожных путей диверсантов, завербованных Службой безопасности Украины;
Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике Евросоюза, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии;
Президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нужно закрыть лазейки по выводу денег за границу. Помимо ограничения по переводу $1 млн в месяц, которое действует сейчас, он предлагает ввести лимит на перевод средств в рублях на уровне 100 млн руб;
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике.