День 563-й. Самое важное к утру 10 сентября

Главные новости
- Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели. В документе содержится призыв к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины.
- Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. Он подтвердил, что «определенное время» сеть не работала «возле Крыма». Буданов предположил, что там нет покрытия.
- Украинские власти решили исключить термин «ограниченно годный» к службе в армии, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, зафиксировано много случаев коррупции, когда здоровым давали статус «непригодных» к службе, а больных признавали «ограниченно годными».
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Доллар - 97,92 рубля. Евро - 104,89 рублей.
Власти Дании обратились в музеи за образцами танков Leopard 1A5, которые будут использоваться для обучения украинских военных.
Рост производства снарядов и танков у РФ вдвое превышает прогнозные оценки Запада, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для возобновления зерновой сделке к SWIFT должен быть подключен Россельхозбанк, а не его дочка, как предлагается в письме Генсека ООН.
Правительство Ростовской области направило командованию Южного военного округа просьбу дать отпуска уроженцам региона, мобилизованным осенью 2022 года.
Минобразования Украины изменило в приказе написание «РФ» со строчных на прописные буквы.
В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.