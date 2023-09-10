День 563-й. Самое важное к утру 10 сентября

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Власти Дании обратились в музеи за образцами танков Leopard 1A5, которые будут использоваться для обучения украинских военных.

Рост производства снарядов и танков у РФ вдвое превышает прогнозные оценки Запада, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для возобновления зерновой сделке к SWIFT должен быть подключен Россельхозбанк, а не его дочка, как предлагается в письме Генсека ООН.

Правительство Ростовской области направило командованию Южного военного округа просьбу дать отпуска уроженцам региона, мобилизованным осенью 2022 года.

Минобразования Украины изменило в приказе написание «РФ» со строчных на прописные буквы.