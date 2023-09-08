8 сентября
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Политика

День 561-й. Самое важное к утру 8 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Американский бизнесмен Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Господин Маск опасался, что в случае успешной атаки Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщил CNN со ссылкой на биографию бизнесмена «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, продажи которой начнутся 12 сентября.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передачу Украине снарядов с обедненным ураном «очень плохой новостью». По его словам, последствия их использования ощутят и на Украине.

  • На Украине женщины-медики и фармацевты встанут на воинский учет с 1 октября.

Деньги.
Деньги.
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Доллар - 98,2 рубля. Евро - 105,28 рублей.

Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма. Он утверждает, что система не работала, но подтвердил, что ее просили включить.

Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора. Великобритания вместе со странами G20 будет добиваться прогресса «в преодолении российской зерновой блокады» в Черном море, заявил Сунак.

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на $600 млн.

В Брянске беспилотник атаковал промышленный объект, произошло возгорание.

В Ростове-на-Дону перекрыли дорогу в районе падения беспилотника.

Главы иностранных государств не приедут на ВЭФ Наиболее высокопоставленные иностранные участники Восточного экономического форума в этом году будут из Лаоса и КНР.

Товарооборот РФ и КНР вырос на 32% за восемь месяцев.

Выборы в приграничных районах Белгородской области перенесли из-за режима повышенной готовности.

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