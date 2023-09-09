9 сентября
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Политика

День 562-й. Самое важное к утру 9 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по Константиновке в Донбассе является провокацией Украины к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена.

  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна решила узаконить конфискацию попавших под санкции активов России. Правительственный законопроект уже разработан и скоро будет направлен на ратификацию в парламент.

  • Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который по заданию Украины готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта в Крыму.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

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Доллар - 97,92 рубля. Евро - 104,89 рублей.

На Украине найдено тело британца из интернационального легиона ВСУ;

Минобороны Дании объявило о поставке ВСУ первых 10 Leopard 1;

Глава МИД ФРГ заявила, что невозможно быстро поставить Украине ракеты Taurus;

Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора;

Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма;

21-летнюю девушку из Читы обвинили в госизмене за фото военных эшелонов для Украины;

Администрация Джо Байдена хочет выделить Украине еще $24 млрд;

Над Крымом сбили беспилотник.

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