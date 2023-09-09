День 562-й. Самое важное к утру 9 сентября

Главные новости
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по Константиновке в Донбассе является провокацией Украины к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена.
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна решила узаконить конфискацию попавших под санкции активов России. Правительственный законопроект уже разработан и скоро будет направлен на ратификацию в парламент.
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Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который по заданию Украины готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта в Крыму.
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Доллар - 97,92 рубля. Евро - 104,89 рублей.
На Украине найдено тело британца из интернационального легиона ВСУ;
Минобороны Дании объявило о поставке ВСУ первых 10 Leopard 1;
Глава МИД ФРГ заявила, что невозможно быстро поставить Украине ракеты Taurus;
Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора;
Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма;
21-летнюю девушку из Читы обвинили в госизмене за фото военных эшелонов для Украины;
Администрация Джо Байдена хочет выделить Украине еще $24 млрд;
Над Крымом сбили беспилотник.