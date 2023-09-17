День 570-й. Самое важное к утру 17 сентября

Главные новости
- Над Истринским районом Подмосковья сбит украинский БПЛА самолетного типа. Предварительно, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет, заявил Собянин. В аэропортах задерживаются почти 30 рейсов.
- Депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол, подавший заявление о сложении депутатских полномочий, продолжит работу в Хакасии.
- Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич сообщил, что решил сложить полномочия парламентария и перейти на работу в Законодательное собрание Херсонской области.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com
Одной строкой
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Истринским районом Подмосковья.
Доллар - 96, 63 рубля. Евро - 103,04 рубля.
В Киеве заявили о неожиданно жесткой риторике Варшавы по запрету зерна.
Украина сократит штат военных СМИ из-за нехватки бойцов.
Бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД.
Глава комитета НАТО связал темпы контрнаступления ВСУ с минными полями.
Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино.
В НАТО заявили, что запросы Украины по оружию превышают возможности блока.
Bloomberg сообщил о введении Россией порога цен на экспортную пшеницу.