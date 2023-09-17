17 сентября
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Политика

День 570-й. Самое важное к утру 17 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Над Истринским районом Подмосковья сбит украинский БПЛА самолетного типа. Предварительно, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет, заявил Собянин. В аэропортах задерживаются почти 30 рейсов.
  • Депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол, подавший заявление о сложении депутатских полномочий, продолжит работу в Хакасии.
  • Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич сообщил, что решил сложить полномочия парламентария и перейти на работу в Законодательное собрание Херсонской области.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Истринским районом Подмосковья.

Доллар - 96, 63 рубля. Евро - 103,04 рубля.

В Киеве заявили о неожиданно жесткой риторике Варшавы по запрету зерна.

Украина сократит штат военных СМИ из-за нехватки бойцов.

Бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД.

Глава комитета НАТО связал темпы контрнаступления ВСУ с минными полями.

Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино.

В НАТО заявили, что запросы Украины по оружию превышают возможности блока.

Bloomberg сообщил о введении Россией порога цен на экспортную пшеницу.

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