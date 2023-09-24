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Политика

День 577-й. Самое важное к утру 24 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского. Рамасвами считает, что украинский президент приезжал только ради денег.

  • Лавров потребовал от Гутерриша обосновать обвинения в вывозе украинских детей. По его словам, российская сторона уже обнародовала в ООН данные детей, которые были вывезены с Украины «в безопасные места».

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.
Квитанция, деньги.
Квитанция, деньги.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

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Беглов подарил Мариуполю петербургский ретротрамвай.

Доллар - 96,04 рубля. Евро - 102,25 рубля.

При обстреле Шебекино пробило кровлю предприятия.

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины.

В Севастополе убрали из парка осколки сбитой ракеты и сняли оцепление.

Германия предоставила убежище 90 дезертирам и отказникам из России.

Попова: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для угрозы биологической безопасности.

В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры.

Inews: РФ и Британия проводили консультации во время конфликта на Украине.

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