День 590-й. Самое важное к утру 7 октября

Главные новости
- Верховная рада одобрила увеличение расходов государственного бюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн (около $8,8 млрд). Таким образом, расходы бюджета Украины впервые превысят 3,39 трлн грн ($92,5 млрд), а дефицит превысит рекордные 2 трлн грн ($54,6 млрд), сообщил в Telegram депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
- За последние два года Европейский союз (ЕС) предоставил украинскому бюджету финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США. Данные Европейской комиссии, американского правительства и Минфина Украины проанализировали РИА Новости.
- Суд в Финляндии отказался выпустить из тюрьмы одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» россиянина Воислава Тордена (до смены паспорта Ян Петровский), экстрадиции которого требует Украина, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Мальгина. В финской тюрьме Воислав Торден находится по обвинению в незаконном пересечении границы. Украина инкриминирует ему участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
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В Истре сбит беспилотник, летевший на Москву;
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским целям. Так Песков прокомментировал заявления украинской стороны о гибели мирных жителей после обстрела села Гроза.
Воздушная тревога объявлялась в Севастополе. Как следует из сообщений губернатора Михаила Развожаева в Telegram, она действовала с 22:43 до 23:07;
Россия и Украина провели обмен телами погибших. Украина получила тела 64 погибших военнослужащих. Россияне получили тела 60.
СКР обвинил генпрокурора и экс-секретаря Совбеза Украины в обстрелах Донбасса;
У берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ;
Администрация Байдена решила больше не просить Конгресс выделить Киеву $24 млрд;
Суд на Украине арестовал все активы российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, сообщила Служба безопасности Украины.
Власти Запорожской области намерены с начала 2024 года отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту, заявил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».