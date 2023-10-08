8 октября
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Политика

День 591-й. Самое важное к утру 8 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • ХАМАС начал войну с Израилем. Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,5 тыс. получили ранения, сообщил Минздрав. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.
  • Президент США Президент США Джо Байден осудил «бессовестное» нападение боевиков ХАМАС на Израиль и заявил о праве страны защищать себя. Американский лидер также предупредил «врагов Израиля», что «сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения преимущества».
  • Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента из-за спецоперации. Или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным. Заявление сделано на акции в центре Грозного, которая была приурочена к 71-летию со дня рождения Путина.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Одной строкой

Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль «до особых распоряжений» из-за нестабильной военно-политической ситуации.

Telegraph узнал о плане Байдена по крупнейшей в истории помощи Украине.

В России в 2023 году будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, также вырастет производство мяса, рыбы и молока. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Германия и Великобритания заявили о поддержке Израиля.

Российская авиация нанесла 12 ударов по ВСУ.

Льготная ипотека продолжает пользоваться популярностью на фоне высокой ключевой ставки.

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта.

Минобороны сообщило о перехвате еще одной ракеты ВСУ, летевшей в Крым.

Сбитый под Истрой беспилотник нес взрывчатку.

Карабахские формирования сдали арсеналы российско-азербайджанским постам.

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