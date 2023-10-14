День 597-й. Самое важное к утру 14 октября

Главные новости
- Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Как сообщил Госдепартамент, стороны обсудили «совместные действия по лишению России доходов».
- 12 октября глава разведки Украины Кирилл Буданов, отвечая в интервью на вопрос, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность для Украины, назвал «очень проблемным человеком» руководителя пятой службы ФСБ России Сергея Беседу.
- Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан страны делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в вооруженные силы. По ее словам, украинские власти намерены выявлять подлежащих мобилизации мужчин и отправлять их в армию.
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Курс доллара - 97,7 рублей, курс евро - 102,71 рубля.
Село в Курской области обесточено после обстрела ВСУ
Подоляк обвинил Запад в отставании от графика наступления на девять месяцев
Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам спецоперации и их семьям по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства.
Киев попросил некоторые страны временно передать Украине системы ПВО на зимний период.
Президент Путин считает, что происходит утечка оружия с Украины на международный «черный рынок».
Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы России до выплаты ею ущерба Украине.
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили $600 за 1 тыс. куб. м, растут почти на 5%.