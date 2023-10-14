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Политика

День 597-й. Самое важное к утру 14 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Как сообщил Госдепартамент, стороны обсудили «совместные действия по лишению России доходов».
  • 12 октября глава разведки Украины Кирилл Буданов, отвечая в интервью на вопрос, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность для Украины, назвал «очень проблемным человеком» руководителя пятой службы ФСБ России Сергея Беседу.
  • Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан страны делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в вооруженные силы. По ее словам, украинские власти намерены выявлять подлежащих мобилизации мужчин и отправлять их в армию.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Киев попросил некоторые страны временно передать Украине системы ПВО на зимний период.

Президент Путин считает, что происходит утечка оружия с Украины на международный «черный рынок».

Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы России до выплаты ею ущерба Украине.

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