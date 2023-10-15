15 октября
﻿
Политика

День 598-й. Самое важное к утру 15 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Республиканцы выдвинули на пост спикера палаты представителей конгресса США председателя юридического комитета Джима Джордана (штат Огайо). Ранее он выступил против выделения нового пакета помощи Киеву. Джордан заявил о желании получить данные, как Киев будет использовать помощь, «прежде чем мы даже подумаем о отправке дополнительных денег».
  • Глушковский район Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, обесточены Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.
  • Киев не возводит на поле боя оборонные сооружения, подобные «линии Суровикина» и которые позволили бы резко поднять устойчивость украинских сил, продолжил Арестович. «Этого сделано не было, и это вторая наша стратегическая ошибка», — написал он.
Доллар.
Доллар.
unsplash.com

Одной строкой

Курс доллара 97,31 рублей, евро - 102,55 рублей.

Средства ПВО за ночь перехватили 27 украинских дронов, в том числе 18 — над Курской областью, еще два были уничтожены в небе над Белгородской, сообщает Минобороны. Губернатор сообщал о 12 сбитых дронах над Курском и окрестностями;

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий гражданских служащих и россиян, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, предоставлять информацию о доходах и имуществе;

Экс-канцлер Германии Шредер сказал, что не будет притворяться, что никогда не дружил с Путиным, несмотря на критику и неприязнь. Он раскритиковал политику нынешних немецких властей, особенно главу МИД Бербок за резкие высказывания;

На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы;

Руководство Украины загнало ситуацию в тупик и необходимо провести выборы, считает Арестович. Конституция страны не допускает голосование в условиях военного положения;

Силы РФ уничтожили позиции ВСУ при попытке ротации на херсонском направлении;

Welt: для поддержки Украины и Израиля у НАТО может не хватить денег и техники;

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы;

Экс-советник Кучмы заявил о деморализации ВСУ на фоне провала контрнаступления.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость