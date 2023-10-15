День 598-й. Самое важное к утру 15 октября

Главные новости
- Республиканцы выдвинули на пост спикера палаты представителей конгресса США председателя юридического комитета Джима Джордана (штат Огайо). Ранее он выступил против выделения нового пакета помощи Киеву. Джордан заявил о желании получить данные, как Киев будет использовать помощь, «прежде чем мы даже подумаем о отправке дополнительных денег».
- Глушковский район Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, обесточены Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.
- Киев не возводит на поле боя оборонные сооружения, подобные «линии Суровикина» и которые позволили бы резко поднять устойчивость украинских сил, продолжил Арестович. «Этого сделано не было, и это вторая наша стратегическая ошибка», — написал он.
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Курс доллара 97,31 рублей, евро - 102,55 рублей.
Средства ПВО за ночь перехватили 27 украинских дронов, в том числе 18 — над Курской областью, еще два были уничтожены в небе над Белгородской, сообщает Минобороны. Губернатор сообщал о 12 сбитых дронах над Курском и окрестностями;
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий гражданских служащих и россиян, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, предоставлять информацию о доходах и имуществе;
Экс-канцлер Германии Шредер сказал, что не будет притворяться, что никогда не дружил с Путиным, несмотря на критику и неприязнь. Он раскритиковал политику нынешних немецких властей, особенно главу МИД Бербок за резкие высказывания;
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы;
Руководство Украины загнало ситуацию в тупик и необходимо провести выборы, считает Арестович. Конституция страны не допускает голосование в условиях военного положения;
Силы РФ уничтожили позиции ВСУ при попытке ротации на херсонском направлении;
Welt: для поддержки Украины и Израиля у НАТО может не хватить денег и техники;
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы;
Экс-советник Кучмы заявил о деморализации ВСУ на фоне провала контрнаступления.