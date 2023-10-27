День 610-й. Самое важное к утру 27 октября

Главные новости
- На совещании по развитию космической отрасли под руководством президента Владимира Путина утвердили проект создания Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, на проект выделили финансирование. Конкретную сумму он не назвал.
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах. Администрация Джо Байденра, подчеркнул он, также должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины.
- Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что одним из путей возмещения Крыму ущерба за водную блокаду может стать арест активов Украины за границей.
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Курс доллара - 93,96 рублей, евро - 99,60 рубля.
Блинкен заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.
Партия «Яблоко»: Явлинский обсуждал с Путиным прекращение огня на Украине.
Совбез ООН проведет заседание по Украине по запросу России.
В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам.
«Ростех» передал Минобороны первую партию новейших самоходных гаубиц «Мальва».
В Киеве вандалы обмотали пленкой памятник Илье Репину.
В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России.
Компании жалуются на нехватку рук, но индексируются зарплаты только по уровню инфляции.
Отказ нового премьера Словакии поставлять оружие Украине не окажет существенного влияния на все поставки, заявили в Кремле.
Россия денонсировала соглашение о развитии пунктов пропуска с Украиной.