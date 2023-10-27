День 610-й. Самое важное к утру 27 октября

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах. Администрация Джо Байденра, подчеркнул он, также должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины.