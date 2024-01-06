День 681-й. Самое важное к утру 6 января

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей. Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев не уточнил, как именно изменения затронут эту категорию граждан.