День 681-й. Самое важное к утру 6 января

Главные новости
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ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.
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Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей. Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев не уточнил, как именно изменения затронут эту категорию граждан.
- В Белгороде и ряде других городов и районов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, школьные каникулы решено продлить до 19 января. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, такое решение областные власти приняли на внеочередном заседании оперативного штаба.
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Доллар — 91,35 рублей. Евро — 100,04 рублей.
Источник сообщил, что РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине.
Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей.
В Севастополе эвакуируют 99 человек для вывоза ракеты, упавшей в реку.
По запросу украинской стороны 10 января пройдет заседание Совета НАТО—Украина.
Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай сокращения помощи Запада.
Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет большой дальности.
Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничество для урегулирования.
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