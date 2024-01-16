День 691-й. Самое важное к утру 16 января

FT: главным достижением встречи по Украине в Давосе стало фото ее участников.

Россия поблагодарила Южную Осетию за поддержку и гуманитарную помощь в контексте СВО. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев подвели итоги российско-югоосетинского сотрудничества в 2023 году.