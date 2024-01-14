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Политика

День 689-й. Самое важное к утру 14 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Швеция строит две подводные лодки для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России», пишет газета Politico.
  • Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять, устанавливая на российские танки, в зоне проведения военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
  • Намеченная на воскресенье в швейцарском Давосе четвертая встреча по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности должна стать последней, пишет швейцарское информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на неназванный швейцарский источник. Во встрече примут участие США, но не будет представителя Китая.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

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Доллар — 88,13 рублей. Евро — 96,75 рублей.

Приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество бывший глава столицы Приморья Олег Гуменюк не будет отбывать наказание в колонии, а поедет на СВО.

Украина рассчитывает полностью перейти на западную технику.

Посёлок Теткино в Курской области атаковал беспилотник.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате поселка шахты имени Гагарина ранение получила мирная жительница.

Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о гарантиях безопасности.

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