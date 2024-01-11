День 686-й. Самое важное к утру 11 января

Главные новости
- Сенатор США Чак Шумер заявил, что в случае, если американское руководство в самое ближайшее время не выделит военную помощь помощь Киеву, в конфликте на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России.
- Отдельные примеры задержек выплат участникам специальной военной операции неизбежны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Минобороны и другие ведомства проделали «гигантскую работу», «система во многом налажена».
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал стратегию помощи западных стран Украине провальной. США, по его словам, имели тотальное влияние на все события в стране после 2014 года.
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Доллар — 89,90 рублей. Евро — 98,10 рублей.
CBS News: на Украине убеждены в поражении в конфликте с РФ без помощи от США.
Киев убеждает союзников срочно нарастить поставки систем противовоздушной обороны.
Борис Джонсон отрицает причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины.
ТАСС: против журналистки Екатерины Фоминой возбуждено дело о военных фейках.
Песков: РФ продолжает СВО из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании.
Украина внесла в список «спонсоров войны» Subway.
Euractiv: ЕС пообещал Украине предоставить помощь не позднее марта.
Евросоюз рассчитывает успеть поставить Украине 1 млн снарядов к весне.
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