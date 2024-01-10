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Политика

День 685-й. Самое важное к утру 10 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Эстония будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП (€14 млн) в следующие четыре года, пообещала эстонский премьер-министр Каю Каллас. Она заявила об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по гособороне.
  • Венгрия готова одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза при условии, что финансирование будет ежегодно пересматриваться. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
  • Украина надеется сделать свою «формулу мира» фундаментом возможного соглашения с Россией. На следующей неделе в Давосе, где пройдет Всемирный экономический форум и куда может приехать украинский президент Владимир Зеленский, ожидается большая дискуссия по украинскому предложению. К участию в ней приглашены представители более ста стран, но России среди них нет.
Политика
Политика
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Доллар — 90,90 рублей. Евро — 99,39 рублей.

WP: прекращение американской помощи может обернуться катастрофой для Украины.

В армии Швеции заявили, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.

В офисе Зеленского настаивают на быстром принятии проекта закона о мобилизации.

Спецкор WSJ: США не одобряли наступление Украины на Крым в 2022 году.

Песков: российские военные примут меры, чтобы Белгород больше не обстреливали.

Военное руководство Швеции призвало граждан быть готовыми к войне.

В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин.

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