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Жизнь

День 683-й. Самое важное к обеду 8 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минобороны РФ сообщило об отражении подразделениями Западной группировки четырех атак ВСУ.
  • В Конгрессе считают необходимым объяснить задержку с оповещением о госпитализации главы министерства обороны США Ллойда Остина. Ведомство три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра.
  • Мэр Киева Виталий Кличко, по данным СМИ, задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн.
  • В Харькове произошли взрывы. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар - 89,69 рублей. Евро - 99,19 рублей.

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Глава ДНР Денис Пушилин призвал взять Одессу и Николаев.

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Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области.

Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с украинского дрона.

Подростка, которого обвиняют в попытке поджога бомбардировщика в Челябинске по заказу спецслужб Украины, отправили в СИЗО.

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