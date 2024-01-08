День 683-й. Самое важное к обеду 8 января

Главные новости
- Минобороны РФ сообщило об отражении подразделениями Западной группировки четырех атак ВСУ.
- В Конгрессе считают необходимым объяснить задержку с оповещением о госпитализации главы министерства обороны США Ллойда Остина. Ведомство три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра.
- Мэр Киева Виталий Кличко, по данным СМИ, задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн.
- В Харькове произошли взрывы. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Армия. Мобилизация.
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Доллар - 89,69 рублей. Евро - 99,19 рублей.
МИД РФ высмеял идею о создании армии Евросоюза.
Глава ДНР Денис Пушилин призвал взять Одессу и Николаев.
Минобороны: потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 военных и танк.
Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области.
Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с украинского дрона.
Подростка, которого обвиняют в попытке поджога бомбардировщика в Челябинске по заказу спецслужб Украины, отправили в СИЗО.
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