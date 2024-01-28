День 703-й. Самое важное к утру 28 января

Главные новости
- В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Спустя час сигнал ракетной опасности отменили.
- В сенат США в ближайшие дни могут внести законопроект по границе, принятие которого разблокирует помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники. Соглашение, как ожидается, будет обнародовано на следующей неделе, сообщает телеканал. В сенате рассчитывают, что оно позволит разблокировать помощь Украине, Израилю и Тайваню.
- Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке дронов-камикадзе со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего на село сбросили четыре взрывных устройства. В результате первого взрыва частное домовладение получило повреждения — выбиты стекла, посечены фасад и забор. Второй взрыв повредил легковой автомобиль. Третье устройство не сдетонировало, упав на еще одну машину. Четвертый снаряд тоже упал на автомобиль, машина загорелась.
Военный дрон, беспилотник.
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