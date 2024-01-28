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Политика

День 703-й. Самое важное к утру 28 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Спустя час сигнал ракетной опасности отменили.
  • В сенат США в ближайшие дни могут внести законопроект по границе, принятие которого разблокирует помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники. Соглашение, как ожидается, будет обнародовано на следующей неделе, сообщает телеканал. В сенате рассчитывают, что оно позволит разблокировать помощь Украине, Израилю и Тайваню.
  • Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке дронов-камикадзе со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего на село сбросили четыре взрывных устройства. В результате первого взрыва частное домовладение получило повреждения — выбиты стекла, посечены фасад и забор. Второй взрыв повредил легковой автомобиль. Третье устройство не сдетонировало, упав на еще одну машину. Четвертый снаряд тоже упал на автомобиль, машина загорелась.
Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

Одной строкой

Войсковой части в Крыму передали часть Азовского моря для обороны страны.

Экс-сотрудники ФБР предупредили о «мягком вторжении» мигрантов из России.

Эксперты указали на риск для Европы после отказа от газа из России.

Бюджет России за восемь лет получил 30 трлн рублей от сделки ОПЕК+, отношения ее участников «конструктивные и продуктивные», заявили в Минэнерго.

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.

ВМС Украины пожелали получить списанные корабли Британии.

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