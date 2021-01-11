Денис Голобородько и Сергей Лямин выступили наблюдателями на выборах Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС Денис Голобородько и Сергей Лямин выступили международными наблюдателями на выборах в Республике Казахстан. 9−10 января они работали в Восточно-Казахстанской области в составе делегации миссии Содружества Независимых Государств на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан (нижней палаты парламента страны и местных органов власти), которые прошли 10 января.

Депутаты оценили, как осуществляется подготовка и проведение голосования на участках Усть-Каменогорска, Глубоковского и Уланского районов Восточно-Казахстанской области. По мнению руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Дениса Голобородько, в целом избирательный процесс в Казахстане во многом идентичен российскому, но есть и особенности.

— Здесь, например, используются открепительные удостоверения, мы же уже несколько электоральных циклов как отошли от данной практики. Мы используем смешанную систему выборов, в Казахстане впервые применялась пропорциональная система, то есть избиратели голосовали только за политические партии. Интересно отметить, что для партийных списков установлены квоты: в списках должно быть не менее 30% молодежи (до 29 лет) и не менее 30% женщин, — рассказал парламентарий.

Оценивая явку, он отметил, что «с утра на избирательных участках наблюдалось значительное оживление и уже к обеду на некоторых участках явка составила более 50%, на других была в пределах 25%, что в целом сопоставимо с явкой на выборах в Российской Федерации».

В целом, депутаты отметили, что голосование в республике прошло в соответствии с принципами и нормами международного избирательного права, без грубых нарушений. На участках соблюдались и все необходимые противоэпидемические нормы: избирателям измеряли температуру, выдавали ручки и перчатки, ношение масок было обязательным.