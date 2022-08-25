Денис Проценко: По инициативе «Единой России» в бюджете будет предусмотрено дополнительное финансирование на лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

— Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии и принято решение о внесении в бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере 10 миллиардов рублей, — сказал Денис Проценко.

Практическим решением серьезной проблемы назвал реализованную инициативу единороссов заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению, доктор медицинских наук, профессор Александр Лазарев.

-В Алтайском крае с 2019 года люди с острыми сердечными заболеваниями при выписке из больницы начали бесплатно получать «кардиопакет» — запас препаратов, необходимых для завершения полного курса лечения. Ведь далеко не все больные, пережившие инфаркт или операцию на сердце, могут позволить себе покупку лекарств для продолжения лечения, а это приводит к печальным последствиям. Кардиопакет финансировался за счет средств краевого бюджета. Благодаря дополнительной поддержке федерального центра регионы могут обеспечивать препаратами еще больше людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказал Александр Лазарев.

Денис Проценко напомнил также, что одно из заседаний касалось исполнения поручений Президента об организации, выдаче, доставке на дом рецептурных лекарственных препаратов.

Комиссией было подготовлено письмо и за подписью Андрея Турчака (секретарь Генсовета партии — прим.ред.) отправлено в Правительство. В результате вопрос о доставке рецептурных препаратов был решен, внесён в Государственную Думу, поддержан комитетом здравоохранения, — добавил глава комиссии партии по здравоохранению.

В Москве, Московской и Белгородской областях в марте 2023 года планируется начать дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Эксперимент пройдёт в рамках законопроекта об онлайн-торговле рецептурными препаратами, который был разработан по инициативе «Единой России». Ранее комиссия Кабмина поддержала разработанный по инициативе партии законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. При их доставке личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте. Как ранее отмечал замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то инициатива «Единой России» будет введена на постоянной основе на всей территории России.

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре. На форуме «Деловая Россия» 3 февраля инициативу партии поддержал Президент.