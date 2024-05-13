Депутат АКЗС Боровикова решила сдать свой мандат

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова сообщила о своем намерении отказаться от мандата, чтобы участвовать в дополнительных выборах в региональный парламент по одномандатному округу № 21. Об этом пишет "Толк".

Она объяснила, что хочет взять реванш после поражения на выборах в АКЗС в 2021 году, когда она баллотировалась по одномандатному округу №21, но уступила место единороссу Ивану Нифонтову.

Боровикова считает, что в этом есть вина КПРФ, чьим кандидатом тогда был Дмитрий Гришин. Тогда кандидаты от оппозиционных партий набрали больше голосов, чем Нифонтов. Но из-за разделения голосов представитель партии власти смог пройти в парламент.

Боровикова заявила, что активно работала на этом округе и многие избиратели ее поддерживают.

Однако в региональном отделении «Справедливой России» к ее решению отнеслись скептически. По словам Боровиковой, однопартийцы пытались ее отговорить. Депутат также отметила, что риск остаться без места в парламенте велик, но ее это не пугает.

Стоит отметить, что депутат-одномандатник более независим, чем депутат, избранный по партийному списку. В частности, он может свободно переходить в другой политический лагерь. Кроме того, если одномандатник слагает полномочия, то назначают дополнительные выборы.

Ранее сообщалось, что алтайский депутат предложила закрыть газеты и вернуть на ТВ одиозного журналиста.

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