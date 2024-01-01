Депутат АКЗС подал документы на участие в выборах президента РФ в 2024 году

Лидер партии "Коммунисты России", депутат АКЗС Сергей Малинкович подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает ТАСС .

Так как партия "Коммунисты России" не представлена в Госдуме, то Малинковичу для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей. При этом допускается не более 2,5 тыс. — в каждом субъекте РФ.

Напоминаем, что на съезде партии 28 декабря 2023 года "Коммунисты России" выдвинули кандидатом в президенты РФ своего лидера Сергея Малинковича.

В пресс-службе отметили, что депутат представит новую программу "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму". Она предусматривает "победоносное завершение СВО".

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал