Депутат АКЗС предложил ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости

На 24-ой сессии АКЗС, которая проходит 26 октября, выступила начальник управления юстиции Татьяна Грохотова. Речь в частности зашла об обеспечении доступа к информации о деятельности органов публичной власти Алтайского края.

По этому же вопросу поступила поправка, но в управлении, мягко говоря, не посчитали ее достаточно веской для принятия.

Однако Сергей Малинкович, депутат АКЗС и член партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», решил не сдаваться так просто. Он заметил, что поправку вносила их партия, но неясно, почему она получила такой негативный отзыв.

"Доступ к информации обеспечивается в основном через интернет. Но Алтайском крае, как аграрном регионе, масса сельских поселений. И не секрет, что там мощность сигнала не позволяет полноценно пользоваться интернетом. Даже сотовые сети не везде работают стабильно", - посетовал депутат.

Газеты. unsplash.com.

Поэтому он предложил в села, где интернет работает плохо, где нет регулярной доставки и печатных газет, отправлять представителей всех государственных органов Алтайского края. По очереди, в алфавитном порядке.

Предполагается, что они должны будут ходить по улицам с 9:00 утра до 18:00 вечера, то есть полный рабочий день, и устно зачитывать всю информацию, касающуюся новшеств в работе правительства.

Жителям даже разрешили бы после окончания читки задать неограниченное число вопросов по теме.

«Это прямая демократия. Мера позволит снять проблему отчужденности этих сел от работы госорганов и своевременно их информировать», - уверен представитель "Коммунистов России".

Депутат АКЗС Евгения Боровикова. Дмитрий Лямзин.

Евгения Боровикова, зампредседателя Мандатной комиссии АКЗС, в ответ заметила, что депутат доводит ситуацию до абсурда. И сегодня даже в самых отдаленных селах проведен интернет хотя бы в зданиях администрации.

Любой житель может прийти туда и попросить ознакомиться с любыми изменениями в законодательстве.