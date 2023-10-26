28 октября
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Политика

Депутат АКЗС предложил ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости

Представитель партии «Коммунисты России» предложил необычный способ решить, по его мнению, острую проблему малой обеспеченности информацией сельских поселений из-за плохого интернета.

Сергей Малинкович.
Сергей Малинкович.
Павел Запруднов.

На 24-ой сессии АКЗС, которая проходит 26 октября, выступила начальник управления юстиции Татьяна Грохотова. Речь в частности зашла об обеспечении доступа к информации о деятельности органов публичной власти Алтайского края.

По этому же вопросу поступила поправка, но в управлении, мягко говоря, не посчитали ее достаточно веской для принятия.

Однако Сергей Малинкович, депутат АКЗС и член партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», решил не сдаваться так просто. Он заметил, что поправку вносила их партия, но неясно, почему она получила такой негативный отзыв.

"Доступ к информации обеспечивается в основном через интернет. Но Алтайском крае, как аграрном регионе, масса сельских поселений. И не секрет, что там мощность сигнала не позволяет полноценно пользоваться интернетом. Даже сотовые сети не везде работают стабильно", - посетовал депутат.

Газеты.
Газеты.
unsplash.com.

Поэтому он предложил в села, где интернет работает плохо, где нет регулярной доставки и печатных газет, отправлять представителей всех государственных органов Алтайского края. По очереди, в алфавитном порядке.

Предполагается, что они должны будут ходить по улицам с 9:00 утра до 18:00 вечера, то есть полный рабочий день, и устно зачитывать всю информацию, касающуюся новшеств в работе правительства.

Жителям даже разрешили бы после окончания читки задать неограниченное число вопросов по теме.

«Это прямая демократия. Мера позволит снять проблему отчужденности этих сел от работы госорганов и своевременно их информировать», - уверен представитель "Коммунистов России".

Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Дмитрий Лямзин.

Евгения Боровикова, зампредседателя Мандатной комиссии АКЗС, в ответ заметила, что депутат доводит ситуацию до абсурда. И сегодня даже в самых отдаленных селах проведен интернет хотя бы в зданиях администрации.

Любой житель может прийти туда и попросить ознакомиться с любыми изменениями в законодательстве.

"Хочу выйти с предложением к фракции. Думаю, громкоговорители мы найдем и сможем на практике проверить эту поправку. Отправим всех представителей "Коммунистов России", помашем платочком, и пусть они с 9:00 до 18:00, без обеда, информируют жителей поселений об изменениях в законе", - подытожила она.

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