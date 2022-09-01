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Политика

Депутат АКЗС предположил, что принцессу Диану могли убить из-за ее поездки в Россию

Депутат АКЗС и лидер ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович попросил СК РФ расследовать гибель принцессы Дианы в 1997 году, сообщает «Коммерсантъ».

Сергей Малинкович.
Сергей Малинкович.
Скриншот видео vk.com/komross_region

Сергей Малинкович предположил, что принцессу Диану могли убить из-за поездки в Россию. По его словам, это могло спровоцировать британские спецслужбы.

«ООН должна спустя 25 лет расследовать это страшное преступление. Правильно было бы поручить это российскому следкому, поскольку мировые СМИ часто сомневались в объективности проведенного расследования», — высказался депутат.

Напомним, принцесса Уэльская погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

7 апреля 2008 года присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди стали жертвами «незаконного убийства» по «грубой неосторожности» шофера Поля и других водителей.

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