Гибель королевы людских сердец. Что известно об аварии, в которой погибла принцесса Диана

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За что полюбили принцессу Диану?

Принцесса Диана запала в сердца британцев своим гуманизмом. Она активно участвовала в благотворительности, до самой смерти помогала людям бороться с ВИЧ и СПИДом, а итакже возглавляла движение за прекращение производства противопехотных мин.

По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории.