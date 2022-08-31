Гибель королевы людских сердец. Что известно об аварии, в которой погибла принцесса Диана

Диана Фрэнсис Спенсер с 1981 года по 1996 год была женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола.
За доброту и благотворительную деятельность люди прозвали ее королевой людских сердец.
Принцесса Диана запала в сердца британцев своим гуманизмом. Она активно участвовала в благотворительности, до самой смерти помогала людям бороться с ВИЧ и СПИДом, а итакже возглавляла движение за прекращение производства противопехотных мин.
По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории.
В ночь с 30 на 31 августа принцесса Диана вместе с Доди Аль-Файедом и телохранителем Тревором Рис-Джонсом выехала из отлея «Ритц». З
а рулем был заместитель начальника службы безопасности «Ритц» Анри Поль.
В 0:23 на въезде в тоннель на набережной Сены Альма Анри Поль потерял управление. Машину занесло и она врезалась в столб.
Поль и Аль-Файед погибли на месте, а Диана скончалась позже в больнице. Охранник Рис-Джонс, который был единственным пристегнутым пассажиром машины, сильно пострадал, но выжил.
7 апреля 2008 года присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди стали жертвами «незаконного убийства» по «грубой неосторожности» шофера Поля и водителей других транспортных средств.
В тот вечер Поль был сильно пьян. Также в его крови обнаружили следы успокоительного нейролептика.
Смерть Дианы стала большим ударом для многих британцев. На ее похороны пришли 3 млн человек, а телетрансляцию церемонии смотрели 2,5 млрд людей.
На разбирательство аварии потратили 12,5 млн фунтов, и оно продолжалось вплоть до 2008 года.