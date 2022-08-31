31 августа
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День в истории

Гибель королевы людских сердец. Что известно об аварии, в которой погибла принцесса Диана

31 августа 1997 год — печальный день в истории Великобритании. В эту дату, 25 лет назад, в автокатастрофе погибла Диана, принцесса Уэльская. Что известно о смерти королевы людских сердец — в нашем материале.

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой на приёме в Белом доме, 9 ноября 1985.
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой на приёме в Белом доме, 9 ноября 1985.
wikipedia.org
1
Кто такая принцесса Уэльская?

Диана Фрэнсис Спенсер с 1981 года по 1996 год была женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола.

За доброту и благотворительную деятельность люди прозвали ее королевой людских сердец.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
John Mathew Smith & www. celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA
2
За что полюбили принцессу Диану?

Принцесса Диана запала в сердца британцев своим гуманизмом. Она активно участвовала в благотворительности, до самой смерти помогала людям бороться с ВИЧ и СПИДом, а итакже возглавляла движение за прекращение производства противопехотных мин.

По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории.

3
Как произошла авария?

В ночь с 30 на 31 августа принцесса Диана вместе с Доди Аль-Файедом и телохранителем Тревором Рис-Джонсом выехала из отлея «Ритц». З

а рулем был заместитель начальника службы безопасности «Ритц» Анри Поль.

В 0:23 на въезде в тоннель на набережной Сены Альма Анри Поль потерял управление. Машину занесло и она врезалась в столб.

Поль и Аль-Файед погибли на месте, а Диана скончалась позже в больнице. Охранник Рис-Джонс, который был единственным пристегнутым пассажиром машины, сильно пострадал, но выжил.

Цветы у ворот Кенсингтонского дворца
Цветы у ворот Кенсингтонского дворца
Maxwell Hamilton from Greater London, England United Kingdom
4
Причины аварии

7 апреля 2008 года присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди стали жертвами «незаконного убийства» по «грубой неосторожности» шофера Поля и водителей других транспортных средств.

В тот вечер Поль был сильно пьян. Также в его крови обнаружили следы успокоительного нейролептика.

5
Реакция общественности

Смерть Дианы стала большим ударом для многих британцев. На ее похороны пришли 3 млн человек, а телетрансляцию церемонии смотрели 2,5 млрд людей.

На разбирательство аварии потратили 12,5 млн фунтов, и оно продолжалось вплоть до 2008 года.

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