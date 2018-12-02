Депутат Барнаульской думы призвал бить в набат и просить помощи на зарплаты педагогам

Расходы на оплату труда сотрудников школ, детсадов и других образовательных учреждений Барнаула в 2019 году увеличится. Об шла речь на сессии Барнаульской гордумы 30 ноября в ходе обсуждения вопроса о бюджете. Но депутат Александр Ельников считает: барнаульским педагогам не светит повышение зарплат, если не призвать на помощь краевой или федеральный бюджеты. «Надо бить в набат», —сказал он.

Расходы растут

Бюджет на 2019 год депутаты Барнаульской гордумы приняли в окончательном чтении. На образование в нем заложено более 60% расходов, или 7,84 млрд рублей. Из них около 3 млрд — на дошкольное, еще 3 млрд на общее и 0,5 млрд на дополнительное.

Для сравнения: в бюджете-2018, принятом депутатами гордумы ровно год назад, назад на статью образование планировалось направить 6,1 млрд, в дальнейшем на повышение зарплат бюджетникам выделили дополнительные средства.

Денег в бюджете-2019 достаточно, чтобы довести уровень зарплаты в бюджетной сфере до МРОТ (а он с 1 января повысится) пояснила Надежда Тиньгаева, председатель комитета по финансам, налогам и кредитной политике Барнаула. Но вопрос, насколько увеличится средняя зарплата, глава комитета комментировала очень осторожно. Речь шла о том, что требуемое повышение — в среднем на 8%.

Надо бить в набат

Но депутат Александр Ельников считает: проблемы с зарплатой в сфере образования по-прежнему настолько острые, что «в школах не останется учителей — туда нет очереди. И нет очереди в спортивные школы в тренерский состав».

Александр Ельников. Пресс-центр БГД.

Александр Ельников,

директор ДЮСШ «Рубин», депутат БГД ( «ЕР»):

У окружающих складывается впечатление, что бюджетникам опять дадут денег, им зарплату повышают. А им не повышают. Повышается объем доплаты до МРОТ. Этот вопрос надо ставить перед вышестоящим парламентом, краевым. А если там нет денег, надо транслировать дальше в федерацию, потому что вопрос стоит очень остро, и в школах, и в спортивных школах и учреждениях дополнительного образования. Но надо бить в набат.

Указ выполняется

Зарплата педагога складывается из базового оклада (и он меньше МРОТ) и различных накруток плюс к нему. Но даже с накрутками она нередко ниже МРОТ, говорит Ельников.

Школа. Открытые источники в интернете.

И чтобы заработать больше, педагоги берут дополнительную нагрузку — например, работают на две ставки. Указ президента выполняется.

Александр Ельников,

директор ДЮСШ «Рубин», депутат БГД ( «ЕР»):

Если нам обозначат цель по зарплате в 30 тысяч, люди будут работать на три ставки.

Нагрузка на бюджет

Между тем, расходы на образование в городском бюджете растут не только из-за требований повышать зарплаты. Каждый год в городе вводятся новые садики и школы. Затраты городского бюджета возрастают в среднем на 20−25 млн рублей на объект, пояснила Надежда Тиньгаева.

Галина Буевич. Пресс-центр БГД.

Галина Буевич,

председатель Барнаульской городской Думы:

С одной стороны, мы очень радуемся, когда у нас появляются новые школы и детские сады, и мы в этом году открываем три школы и пять детских садов. С другой стороны, содержание их ложится на бюджет Барнаула. В год этом примерны расходы — 140 млн рублей.

А в 2019 году построят еще одну школу и четыре детских садика. На их содержание, по оценкам Надежды Тиньгаевой, в общей сложности может потребоваться дополнительно 150−200 млн рублей. Дополнительные средства, скорее всего будут найдены с помощью правительства края, рассчитывают в мэрии — обычно именно так и происходило при открытии нового заведения.